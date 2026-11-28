Il giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina Luca Speciale ha parlato durante Hangover Viola di Fiorentinanews.com, toccando alcune tematiche attuali di casa viola, tra singoli e squadra in generale.

“Su Ndour sono un po’ attendista, non è nella sua forma migliore, e quando si creano queste situazioni si rischia anche di buttare via il bambino con l’acqua sporca. Ndour è un po’ un giocatore-feticcio di Vanoli e queste cose nel calcio sono sempre successe. Se fosse rimasto Mandragora sarebbe in campo. Il problema della Fiorentina è dato da una somma di cose che non fanno una squadra. Nonostante le spese, le buone intenzioni e la caratura tecnica che è media. Il problema è grave ed ampio, sono preoccupato e più dello scorso anno, quando c’erano giocatori più operai. La Fiorentina ha alzato l’asticella dell’ambizione e anche quella della presunzione. Si è già cambiato un allenatore e bisogna fare in modo che la situazione non sfugga di mano”.

‘Società spiazzata dai risultati, non sa dove mettere le mani’

“Mi preoccupa molto aver sentito Vanoli, dopo la serata orrenda di Monza, uno dei momenti più depressivi della storia recente della Fiorentina, dire delle banalità assolute, ciclostilate dall’anno scorso, frasi vuote, senza che nessun altro della società abbia parlato affrontando il momento. Temo che la società non abbia idea di dove mettere le mani, spiazzata dai risultati e dal fatto che tutto quanto profuso non stia pagando. In questi momenti si guasta l’umore e sportivamente è pericoloso. Bisogna anche però che ogni tanto i giocatori vengano anche un po’ ‘sputtanati’ in pubblico. Manca esperienza, manca personalità”.

“Si è visto quanto la Fiorentina fatichi ad essere pericolosa, e resta un problema. A Pellegrino non arrivano i palloni? È vero, perché la squadra è sterile davanti, e debolissima dietro… e questo è un problema grave. Quello che fa rabbia è che con la Juventus era stata fatta un altro tipo di partita, giocando, con un certo tenore agonistico, quindi significa che manca qualcosa nel carattere, nella testa. “Andiamo a Monza, che ci vorrà…”, se si pensa questo, non è tollerabile. Tornare sulla Terra è difficile per chi pensa di essere una Star, ma non si può sentire parlare di umiltà e di impegno dopo un anno e mezzo. Mastantuono deve crescere, qualche volta è troppo innamorato del pallone… sembra l’abbia comprato lui”.

‘Vanoli ha tutte le caratteristiche per poter pagare’

“Non ascolterò più le interviste di Vanoli, che ora rischia, perché la squadra è incapace di trovare soluzioni ed ha la faccia del colpevole perfetto. Ha tutte le caratteristiche per poter pagare, quando l’errore è stato forse richiamarlo. Ha dei limiti ma ha anche avuto dei pregi, e sicuramente non è il primo, né il secondo, né il terzo, né l’unico responsabile. Carta bianca a Paratici? Sì, ma quando si vogliono scrivere tutti i ruoli in commedia le cose possono diventare pericolose… Vanoli si trova una squadra più adatta ad un Montella che a lui, seconda volta che ha a che fare con una squadra non sua. Pensavo che Paratici riuscisse a incidere di più nel tenere la squadra più sulla corda. Il Viola Park è troppo lontano, è un’altra cosa rispetto ai campini, quando la gente era vicina e si faceva sentire”.