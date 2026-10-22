Un recupero impossibile...e uno probabile. Gli allenamenti decisivi e la prudenza della Fiorentina
La Fiorentina continua a gestire con prudenza il recupero di Arthur Atta. Anche ieri, alla ripresa degli allenamenti, il centrocampista ha seguito un programma personalizzato, senza tornare a lavorare insieme al gruppo. L’obiettivo è risolvere definitivamente il problema fisico, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere il percorso di recupero.
La sua presenza domenica contro l’Inter appare quindi difficile, per non dire impossibile. Lo staff continuerà a valutarne le condizioni nei prossimi giorni, ma la priorità resta ritrovarlo pienamente disponibile.
Qualche possibilità in più, invece, per Luca Ranieri. Il difensore si è allenato a parte, ma conserva maggiori speranze di essere a disposizione per la trasferta di San Siro. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se potrà rientrare tra i convocati per la sfida contro i nerazzurri.