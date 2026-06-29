Una rincorsa durata due anni e finalmente portata a compimento. Paratici e quella vecchia "ossessione" per Viery

Fabio Paratici ha portato una ventata d'aria nuova al Viola Park. Oltre ai tanti dirigenti e responsabili, in casa viola sta cambiando il modo di agire, soprattutto sul mercato. Il primo acquisto dell'estate, quello di Viery, ne è una conferma.

La concorrenza battuta

Quello del difensore brasiliano classe 2005 è un acquisto in perfetto stile Paratici, che da sempre fa dello scouting il suo punto di forza. La Fiorentina ha sbaragliato una folta e accanita concorrenza; in Italia piaceva a Juventus e Roma, all'estero a Benfica, Brighton e soprattutto al Newcastle.

Una lunga rincorsa

E' stato Paratici in prima persona a spingere per chiudere in fretta la trattativa. I 17 milioni, bonus compresi, spesi per il difensore ex Gremio sono un'ulteriore riprova di quanto il dirigente viola creda nel calciatore. Secondo quanto rivela TMW infatti Paratici aveva messo nel mirino Viery fin dai tempi del Tottenham e, con il proprio staff, seguiva attentamente il difensore da addirittura due anni.