Dragusin: "Chivu è un modello per me e per tutti i difensori. Merita di allenare l'Inter"

Radu Dragusin, al termine della sfida tra Inter e Fiorentina, è stato raggiunto da una domanda legata al tecnico nerazzurro Cristian Chivu, suo connazionale.

Post gara

Alla domanda sull'incontro con Chivu, Dragusin ha risposto che “alla fine della partita ci siamo semplicemente salutati e augurati buona fortuna”. Poi, una domanda sul livello raggiunto dall'ex difensore dell'Inter. “Se è un modello per me? Certo. non c'è dubbio, è un modello per tutti i difensori rumeni e internazionali. Ha raggiunto traguardi impressionanti quando giocava all'Inter e ora è un allenatore che dimostra di meritare la posizione che ricopre”.

Mutua stima

E non è la prima volta che i due nomi si incrociano: prima di approdare alla Fiorentina, l'agente di Dragusin provò a proporsi all'Inter già nel dicembre del 2025, spiegando che da parte della Fiorentina “l'interesse c'è” ma che, al contempo, “l'Inter in estate cercherà un difensore centrale, se decidiamo di farlo giocare di più magari Chivu mi chiamerà”. Le cose, poi, non sono andate come previsto.