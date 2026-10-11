La Roma resiste in dieci contro il Como, ma vede l'Inter allontanarsi. La nuova CLASSIFICA di Serie A
La domenica di Serie A parte, come al solito, con il match delle 12.30. In campo Como e Roma, due tra le migliori squadre del campionato che non sono riuscite a superarsi chiudendo il match sullo 0-0.
La partita
Match vivace fin dalle prime battute: prima il Como si rende pericoloso con Nico Paz fermato in uscita da Gollini, poi la Roma colpisce un palo con Pellegrini. Continui capovolgimenti di fronte fino a fine primo tempo, mentre 8 minuti dopo l'inizio della ripresa ecco l'episodio che può sconvolgere il copione della gara: intervento durissimo su Kaiki da parte di Malen, che costa all'olandese il rosso diretto. La squadra di Fabregas prova a sfruttare la superiorità numerica, ma i giallorossi resistono tentando anche qualche sortita offensiva e non pensando solo a difendersi.
La classifica
La nuova classifica: Inter 16, Roma 14, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Como 11, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Bologna 2, Venezia 0.