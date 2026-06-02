G.Rodriguez: "Ho sofferto molto per la Fiorentina quest'anno. Difesa? Serve affinare il gruppo per rendere al meglio"

Questo pomeriggio l'ex difensore di Fiorentina e Villarreal Gonzalo Rodriguez, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su momento del club gigliato.

“Quest'anno ho sofferto abbastanza perché guardavo le partite e quando inizia a perdere, il morale va giu, poi è difficile uscirne. Purtroppo la Fiorentina non riusciva a trovare quei risultati positivi, bastavano un paio di partite, che poi ti avrebbero tranquillizzato. Quando sei laggiù soffri. La mia esperienza? Anche al Villarreal è stato cosi. Non ci immaginavamo di trovarci in quella situazione e ci trovammo a dover ottenere risultati subito , diventi un po' nervoso, infortuni, giocatori che non sono al giusto livello e ogni partita è peggio…”.

“Non è un giocatore che fa il reparto difensivo”

Un commento anche sul reparto difensivo: “Non è un giocatore, ma un insieme di giocatori che devono trovarsi bene insieme per fare bene. Quando sei in un momento cosi difficile non è facile per tutti, a maggior ragione dietro. la difesa è il reparto più preso di mira. Vedendo le partite sembrava fosse diventato facile far gol alla Fiorentina. C'era sempre il rischio di lasciare l'uno contro uno dietro e questo non mi piace".

"A Firenze sono stato benissimo"

Ha poi ricordato anche la sua esperienza a Firenze: ”I tanti gol in maglia viola? Devi avere gente brava a battere calci di punizione e angoli. Chi entra in area oltretutto deve avere tempismo, devi allenarti e cercare di prevedere sempre la situazione. Il ricordo più bello? Ho passato 5 anni bellissimi, la vittoria contro la Juve è stato un giorno bellissimo. La gente me lo ricorda sempre ed è sicuramente il giorno più bello".

“Non so se Beltran troverà spazio con Kean”

Ha poi concluso parlando di Lucas Beltran. “Quello che ho visto di piu, oltre a Moreno, è Beltran perchè gioca in Spagna: ha fatto un anno di esperienza in un calcio nuovo, e in una via diversa rispetto all’Argentina. Oggi la Fiorentina ha un attaccante forte come Kean e bisogna valutare se lui può giocare nello stesso ruolo”.