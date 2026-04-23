La Nazione: Una soluzione intrigante chiamata Hurzeler

Due pagine sulla Fiorentina le troviamo stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura dedicata a: “Grosso, il suo 4-3-3 e... Firenze Salvezza e futuro: che domenica”. Sottotitolo: “La sfida con il Sassuolo crocevia della stagione e (probabilmente) anche delle scelte del club”. In taglio medio: “Hurzeler, soluzione intrigante Sarri, troppi nodi da sciogliere”.

Pagina 5

Un punto sugli infortunati: "Chi recupera e chi no

Gosens preoccupa Pronti Balbo e Rugani". Infine di spalla: “I giovani in vetrina Braschi, il bomber c'è Idee e qualità: Puzzoli”.