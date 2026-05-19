Corriere dello Sport-Stadio: A Vanoli non basta la riconferma...
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla squadra viola: “Vanoli alza l’asticella”. E anche: “Prima la conferma poi una Fiorentina più competitiva”.
Pagina 18
In apertura: “La partita di Vanoli”. Sottotitolo: “La vittoria con la Juve spinge il tecnico, certo di meritare la conferma”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “Ndour al centro della Viola”. Sommario: “Protagonista di una stagione in crescendo Cher sarà uno dei punti fermi della nuova Fiorentina”. E infine: “Parisi già operato Torna a fine anno”.
💬 Commenti