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Corriere dello Sport-Stadio: A Vanoli non basta la riconferma...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla squadra viola: “Vanoli alza l’asticella”. E anche: “Prima la conferma poi una Fiorentina più competitiva”. 

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In apertura: “La partita di Vanoli”. Sottotitolo: “La vittoria con la Juve spinge il tecnico, certo di meritare la conferma”. 

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Qui leggiamo: “Ndour al centro della Viola”. Sommario: “Protagonista di una stagione in crescendo Cher sarà uno dei punti fermi della nuova Fiorentina”. E infine: “Parisi già operato Torna a fine anno”.  

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