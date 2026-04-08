Kean non c'è, ma la Fiorentina prova a tranquillizzare tutti. Diversi assenti alla rifinitura

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina che sta ultimando la preparazione del match di Conference League contro il Crystal Palace.

Al Viola Park regolarmente in campo con il resto del gruppo, Dodo, ma non è una novità perché aveva fatto il suo rientro a Pasquetta, e Mandragora, che può dirsi recuperato per la gara in Inghilterra.

Tanti assenti

Assenti però diversi giocatori, a cominciare da Kean che però per il club “sta bene e non ha nessun tipo di problema” e che si sta allenando a parte per gestire l'infortunio alla tibia. Oltre a lui fuori Fortini, Parisi e Solomon che quindi, probabilmente, non saranno convocati per la trasferta inglese.

I giovani

Presente un bel gruppetto di giovani a completare l'organico. Tirati su dalla Primavera, Leonardelli, Braschi, Trapani e Puzzoli.