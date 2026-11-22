Sulla fascia sinistra del Monza c'è un esterno, arrivato in estate dallo Sporting, che sembra uscito dagli anni '80 per il suo look stravagante: guai a fermarsi alle apparenze, però, perché Ricardo Mangas ha già trovato una rete e due assist e non ha intenzione di fermarsi. Fiorentina avvisata.

Sul Monza

Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport l'esterno classe 1998 parla del suo avvio in quel di Monza: “Siamo una squadra di bambini, serve coraggio, ed è una delle caratteristiche principali del calcio di Juric. Abbiamo mentalità, lavoriamo duro e quando lo fai i risultati prima o poi arrivano. Il mio idolo? Gareth Bale”. Una citazione a Varela, suo connazionale: “Lui è il capocannoniere del campionato, ha tanto da migliorare ma per me diventerà uno dei migliori attaccanti al mondo. Ma dipende tutto da lui”.

Sull'estetica

Poi, inevitabilmente, due parole sul suo look: “Per la salvezza del Monza? Non mi taglierei il baffo, forse sarei disposto a cambiare totalmente look, magari a rasarmi i capelli…”