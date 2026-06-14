Ancora una settimana prima del nuovo presidente federale ma l'Italia potrebbe già avere il suo ct
Sembra quasi tutto apparecchiato per un Mancini bis alla guida della Nazionale: l'ex ct campione d'Europa nel 2021 aveva lasciato la panchina azzurra con una Pec nell'estate del 2023, tra le polemiche. A decidere dovrà essere comunque il nuovo presidente federale, la cui elezione andrà in scena tra una settimana, con Malagò al momento favorito.
La Gazzetta dello Sport però si porta già avanti e sottolinea come Mancini si sia liberato proprio ieri sera dall'Al Sadd, ultimo club guidato, dando le dimissioni proprio nell'ottica di rendersi disponibile al ritorno a Coverciano.
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