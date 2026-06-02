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La Fiorentina e la creazione di una generazione di allenatori. E ora sono tra i più ricercati sul mercato

Stefano Del Corona /
Aquilani Galloppa
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In questi ultimi anni, la Fiorentina ha fatto uscire diversi giocatori dal proprio settore giovanile. Tutta gente che adesso può vantare presenze in Serie A, Serie B e anche all'estero. 

Ma è riuscita a ‘costruire’ anche almeno un paio di allenatori più o meno della stessa generazione che ora sono tra i più ricercati sul mercato. 

Aquilani

Alberto Aquilani era addirittura in rampa di lancio per diventare il tecnico della prima squadra viola. Se non fosse morto Joe Barone a suo tempo, la sua candidatura avrebbe preso sicuramente il volo e probabilmente non sarebbe arrivato a Firenze, Raffaele Palladino

Con la quasi impresa fatta al Catanzaro le sue quotazioni sono letteralmente decollate e quest'anno potrebbe finalmente approdare alla Serie A: lo cercano Sassuolo e Torino.

Galloppa

Fresco vincitore dello Scudetto Primavera, Daniele Galloppa ha ora davanti a sé la prospettiva di allenare i ‘grandi’. Dove lo farà? In Serie B, con Sampdoria e Catanzaro le squadre maggiormente accreditate in questo momento. 

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