"Grosso ha numeri che parlano per lui. Dispiace che Dodô parta, se a Kean la Fiorentina sta stretta..."

L'ex terzino della Fiorentina Michele Serena ha parlato a Radio Bruno, commentando vari temi di casa viola, dal campo al mercato, alla scelta di Grosso come allenatore.

“Si vede l’impronta di Paratici sulla Fiorentina. Ora è tutta farina del suo sacco, sta mettendo in pratica le idee che ha insieme a Grosso. Sono arrivati colpi interessanti, come Dragusin, Atta, che viene da un grande campionato. Calciatori giovani ma che hanno già maturato esperienze, calciatori pronti, fatti”.

‘Dispiace che Dodô parta, Jimenez grande jolly’

“La proprietà della Fiorentina è forte ed ha sempre investito tanto per costruire una squadra competitiva… poi capitano stagione come lo scorso anno, che sono inspiegabili. Bisogna mettersi alle spalle l’annata e continuare il percorso di crescita. Mi dispiace che Dodô parta, perchè lo apprezzo come calciatore. Jimenez grande jolly, può giocare su entrambe le fasce sia basso che alto. Penso che a sinistra possa ancora arrivare qualcuno, al di là di Valdepenas”.

‘Grosso-Paratici, sinergia importante’

“Kean? Mi sono sempre espresso sul valore della maglia della Fiorentina… se al ragazzo sta stretta, traggano le migliori conclusioni per lui e la squadra. Non aggiungo altro. Grosso ha numeri che parlano per lui, la cosa più importante è che conosca da tanto tempo Paratici. Conoscono le idee l’uno dell’altro, si stimano, c’è sinergia: poi il campo darà le risposte”.