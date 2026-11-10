Trevisani "De Gea? Proverei a vedere se il secondo portiere ha le mani. Mandatelo una settimana alle Maldive"

Riccardo Trevisani mette in discussione la titolarità di David De Gea e invita la Fiorentina a valutare un cambio in porta. Il giornalista su Cronache di Spogliatoio chiama in causa anche Oliver Christensen. Pur esprimendo forti dubbi sul danese, ritiene che valga la pena dargli una possibilità.

“Secondo me è arrivato il momento di dire che dopo aver preso l’anno scorso 20 gol per il portiere, quest’anno siamo a 10 su 25. Forse Christensen è un pericolo pubblico, ma proverei a vedere se il secondo portiere ha le mani e lo metterei”.

Nell’analisi di Trevisani, il problema va oltre i singoli errori. A preoccuparlo è la sicurezza che De Gea trasmette alla squadra, soprattutto quando il pallone arriva in area dalle fasce. “Non dà sicurezza, non esce e su ogni cross c’è il panico. Forse ha bisogno di una settimana alle Maldive e poi si riprende, ma ora non è più in condizione di fare il portiere”.