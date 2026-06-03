Benedetto Ferrara: "Preferisco i fatti, unico modo per ricucire con i tifosi. Commisso ha un'altra mentalità, ho paura che..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il discorso di Commisso è stato molto lungo, ma io voglio e aspetto i fatti. Li preferisco alle parole. Non era facile scrivere un discorso simile comunque, sono nel cuore a chi lo ha composto. Alla fine è stata una dichiarazione presidenziale in tutto e per tutto”.

“Unico modo per concretizzare le scuse? I fatti”

“Non ci sono state scuse? Beh, ovviamente. Le scuse, tuttavia, si manifestano in un altro modo. Servono i fatti per concretizzare le scuse. La Fiorentina ha speso tantissimi soldi e li ha buttati via. L'unico modo per ricucire il rapporto con i tifosi è, appunto, passare ai fatti”.

“Sembra esserci tanta distanza tra New Jersey e Viola Park”

Sulla retorica del discorso: “Ho notato una fitta presenza in questo discorso, però Commisso è pur sempre un uomo che non sa molto di Fiorentina. Ha un'altra mentalità rispetto alla nostra. E soprattutto servirà capire il livello della distanza tra il New Jersey e il Viola Park, qual è la linea sulla sintonia e sulla consapevolezza. Purtroppo ho la sensazione che questa distanza sia molto grande”.