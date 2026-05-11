Rugani e la volontà di rimanere in tutti i modi. Il procuratore presente al Franchi ma la Fiorentina...

Mentre per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, la salvezza della Fiorentina ha significato riscatto automatico, non altrettanto si può dire per Daniele Rugani che ha un'altra condizione in più per rimanere a titolo definitivo a Firenze: fare altre due presenze in squadra da almeno 45 minuti.

Ed è probabile che queste due presenze da 45 minuti il difensore non le faccia contro Juventus e Atalanta, ovvero le due partite che restano prima della fine della stagione.

Nessun segnale dal club

La Fiorentina per il momento non ha fatto sapere assolutamente niente, circa la sua volontà in merito, né al calciatore, né al suo procuratore, Davide Torchia, che era tra l'altro presente anche al Franchi per assistere alla partita contro il Genoa.

Però mettere una parola definitiva sulla questione, al momento, è un esercizio prematuro. Questo perché molto dipenderà anche dall’allenatore che verrà e dalla possibilità di poterlo mettere sotto contratto a un prezzo anche inferiore ai poco più di due milioni di euro che dovrebbe pagare al momento il club viola.

Il giocatore ci spera

Rugani ci spera: il centrale ancora di proprietà della Juventus vorrebbe rimanere in tutti i modi. Troverà qualcuno pronto ad accontentarlo?