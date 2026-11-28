Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta l'assurdo post Monza, tra le scuse di Mastantuono e il toto allenatore:

"Incredibile. Dopo il ko di Monza l’unico giocatore a chiedere scusa ai tifosi è un ragazzo di 19 anni arrivato qui in prestito dal Real. Uno che potrebbe sentirsi di passaggio e, per quanto professionista, non obbligato ad assumersi una responsabilità collettiva. Ma Franchino è così: un puro. Lo vedi in campo, anche quando eccede in egoismi tipici della stella che ancora proprio stella non è. Lo vedi quando rincorre il terzino e quando si arrabbia in panchina perché qualcosa non va. In pratica un giovane passeggero di questa indecifrabile Fiorentina si espone come un veterano. La cosa dovrebbe far riflettere".

Fino a che punto vogliamo far ridere?

"Paratici non ha ancora ordinato di infilare la testa nel carrarmato ma poco ci manca e comunque siamo sempre lì e siamo già al toto allenatore. Girano nomi che valgono un romanzo intitolato “i ripromessi sposi”. Oh, non ne usciamo. C’è chi tira in ballo un Montella 3. Il sequel del sequel. Poi c’è il Paulo Sousa 2. E se fosse il Grosso 2 a tornare a far pace col suo diesse? Faremmo ridere il pianeta del pallone, ma da queste parti non si sa mai".