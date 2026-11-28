Le strade di David De Gea e della Fiorentina si separeranno molto probabilmente a giugno, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante un altro anno di contratto per lo spagnolo. Anche perché Paratici da tempo ormai ha gli occhi puntati su Santiago Beltran, portiere del River Plate e in grade ascesa in Sudamerica.

I piani diversi del River

A semplificare le cose in teoria c'è il contratto di Beltran che scade a fine dicembre 2027 ma i Millionarios vorrebbero intanto prolungarlo e in ogni caso non perderlo subito a gennaio. Nei piani ci sarebbe quello magari anche di venderlo ma di lasciarlo andare solo in estate. La Fiorentina potrebbe insomma muoversi ma più in prospettiva della prossima stagione.