Stroppa: "Moreno è arrivato dalla Fiorentina fuori condizione, ora lo stiamo aspettando"

Il difensore Matias Moreno, ormai a tutti gli effetti un ex Fiorentina, si è trasferito a Venezia ed è rimasto in Serie A. Ma il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa ha riscontrato qualche problema nella gestione del ragazzo, almeno per il momento.

“Moreno è arrivato fuori condizione”

Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa: “Purtroppo Matias è arrivato fuori condizione dalla Fiorentina. Quando si è allenato con noi per le prime volte, ho capito che non avrebbe potuto fare le amichevoli e ha svolto le prime sedute a parte. Ha avuto questo mezzo problemino fisico, pensavo di perderlo per qualche giorno e invece sarà out per un'altra partita”.

“Ora lo stiamo aspettando”

“Spero di recuperarlo per la gara contro l'Udinese. Voglio anche testare chi arriva da fuori. Stiamo aspettando Moreno, presto capiremo cosa potrà darci”.