Questo pomeriggio l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia, a due giorni dall'importante e delicata trasferta di Monza. Questi alcuni dei temi trattati dal tecnico:

“Come stanno i giocatori in dubbio? Ndour ha saltato la nazionale per un problema alla caviglia: in questi giorni ha lavorato a parte e penso domani si riaggregherà in gruppo. Su Njie ha ricevuto una botta in nazionale che ci ha un po' preoccupato però è ritornato e adesso sta bene: avendo un giorno in piu posso dire che sarà recuperato. Oulai è ritornato molto bene: ha fatto gol e credo che quindi il morale sia altissimo. Fagioli è tornato forse con un morale diverso ma è tornato molto carico. Atta è stato con noi in gruppo e sicuramente credo che recupererà per Monza. Parisi e Pongracic invece continuano ad allenarsi a parte come di programma”.

“Nel calcio moderno un giocatore deve essere bravo a fare tutte e due le fasi”

Ha poi parlato di Franco Mastantuono: “Il giocatore deve fare tutte e due le fasi. Luis Enriqu ha detto una cosa chiara a Kvaraskelia, ovvero che se non faceva la fase difensiva non avrebbe giocato. Il calcio oggi è fatto di fase offensiva e di fase difensiva, poi chiaramente sta a noi esser bravi ad interpretare bene le due cose. Un giocatore per stare ad altissimi livelli deve essere completo. Non ho mai visto un allenatore che permette ad un giocatore di non fare la fase difensiva. Vi ho sempre detto cosa penso di Franco e credo che stia dimostrando i suoi valori sia alla Fiorentina che in nazionale. Deve continuare su questa strada perchè deve anche migliorarsi: ha fatto un passo in dietro, dal Real Madrid alla Fiorentina, per migliorarsi. E non non dobbiamo che aiutarlo in questo”.

“Il Monza è una squadra verticale: sarà una partita complicata”

Ha detto qualcosa anche sul Monza: “Andiamo ad incontrare una squadra molto ben organizzata, con un allenatore che aveva dimostrato tanto anche a Torino. E' una squadra verticale, che gioca uomo su uomo quindi sicuramente dovremo essere bravi a velocizzare il gioco quando avremo il pallone lasciando meno possesso possibile. E' una partita difficile, anche perchè per i dati fisici loro in Serie A sono tra i primi posti in tutto quindi sicuramente per saremo attaccati per 90 minuti. E' una partita complicata e dovremo esser bravi a soffrire in partite come questa se vogliamo crescere. Ho visto piu di una partita del Monza e chiunque ha giocato ha sofferto sempre molto: dovremo stare con le antenne ben dritte".

“La partita dopo la sosta è sempre quella piu importante”

Ha poi detto qualcosa sulla sosta: “La prima sosta è stata per tutti un esperienza nuova: tre settimane sono difficili da affrontare. Ci ha aiutato a recuperare qualcuno, ma me ne ha tolti tanti che sono andati in nazionale: alcuni hanno giocato ed altri no, questa è forse l'unica pecca. Forse anche li mentalmente questo stacco è stato un buco enorme. Se vogliamo fare uno step in piu dobbiamo capire che la partita dopo la sosta è sempre quella piu importante”.

".