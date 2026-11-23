Corriere dello Sport-Stadio: BentornAtta, Ndour ha superato Brescianini. La certezza in attacco
Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
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Il titolo d'apertura è: “La sottile linea viola”. Sottotitolo: “L’esame Monza riapre il cammino verso la salvezza”.
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Sulla squadra e la probabile formazione che vedremo stasera in campo, c'è: “BentornAtta Ndour e Oulai in mediana”. Sottotitolo: “Njie ok ma non dal 1’: c’è Gnonto Cher ha superato Brescianini Pellegrini certezza in attacco”.
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