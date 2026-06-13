Intanto a New York Paratici ne approfitta per vedersi una partita del Mondiale. Indizio di mercato?

Stanotte, alle 00 italiane, andrà in scena nel New Jersey uno degli incontri più attesi di questa fase a gironi dei Mondiali 2026, ossia Brasile - Marocco. Tra e migliaia di persone che assisteranno dal vivo all'incontro, secondo la Gazzetta dello Sport, vi sarà anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, in America da lunedì assieme al DG Ferrari per incontrare la famiglia Commisso e definire quelle che saranno i programmi del club durante la stagione.

L'attesa per la partita

Si tratterebbe della prima volta per Paratici da DS della Fiorentina al Mondiale: il direttore sportivo gigliato ha voluto infatti approfittare della vicinanza all'evento per osservare dal vivo una partita che si preannuncia di alto livello.

Qualche nome sul taccuino?

Da non escludere che Paratici voglia visionare in prima persona qualche calciatore: sebbene nessun nome al momento sia stato accostato alla Fiorentina, è innegabile che molti elementi di entrambe le rose farebbero molto comodo ai Viola, alla ricerca di calciatori che possano migliorare la propria squadra.