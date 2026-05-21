Sfuma il sogno Serie B, un difensore della Fiorentina chiude la stagione. E il futuro…

Ieri sera il Lecco del viola Lorenzo Romani ha pareggiato per 3-3 sul campo del Catania, nel ritorno dei quarti di finale Playoff del campionato di Serie C, ed è stato eliminato dalla corsa promozione, dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata. Il difensore della Fiorentina ancora una volta ha giocato tutta la gara.

Il difensore viola protagonista

Romani è sceso in campo dal primo minuto per tutte le sfide playoff della squadra lombarda, dalla Giana Erminio al secondo turno, passando per la Pianese al terzo turno, fino ai quarti col Catania, e ha chiuso la stagione con 33 presenze totali, delle quali 30 da titolare. Ottima la stagione del classe 2005 abruzzese, che ha ritrovato anche la maglia azzurra con l'Under 20, e ora farà ritorno alla Fiorentina.

Quale futuro per Romani?

Per il prodotto del vivaio del Pescara, in viola dal 2021 e protagonista in Primavera per tre stagioni prima di passare al professionismo vero e proprio, ora si aprono anche prospettive di un salto di categoria. Da capire se la Fiorentina lo farà partire ancora in prestito o lo cederà a titolo definitivo.