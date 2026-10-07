Vade retro Juventus, la Fiorentina conta di fare il salto di qualità con il suo centrocampista
“Per una Juventus più italiana, Ndour non si può assolutamente non considerare”
Cher Ndour resta tra i giocatori seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza della Juventus. A riportarlo è Tuttosport, che inserisce il centrocampista della Fiorentina tra i possibili obiettivi per costruire una squadra con una presenza italiana più marcata.
Il percorso
Il quotidiano ripercorre la carriera del classe 2004: il settore giovanile dell’Atalanta, il trasferimento al Benfica nel 2020, quindi il Paris Saint-Germain e i prestiti a Braga e Besiktas, prima dell’approdo a Firenze nel febbraio 2025. Un percorso che ha trovato nella Fiorentina un’occasione per crescere e mostrare con continuità le proprie qualità.
Nemmeno sedersi al tavolo
La posizione del club viola, però, appare chiara. Secondo lo stesso quotidiano sportivo, da Firenze negano persino la disponibilità a sedersi al tavolo con la Juventus per discutere di Ndour. La Fiorentina punta a compiere insieme a lui il prossimo salto di qualità, facendo leva sul suo talento e sulle prospettive future.
La volontà della Juve…e quella viola
La stagione servirà anche a misurarne i progressi sul piano della maturità, oltre che del rendimento. Eventuali scenari di mercato dipenderanno poi da opportunità e incastri. Tuttosport conclude: “Per una Juventus più italiana, Ndour non si può assolutamente non considerare”. Ma l’interesse bianconero deve fare i conti con la volontà viola di tenerselo.