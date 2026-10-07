Vade retro Juventus, la Fiorentina conta di fare il salto di qualità con il suo centrocampista

Cher Ndour resta tra i giocatori seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza della Juventus. A riportarlo è Tuttosport, che inserisce il centrocampista della Fiorentina tra i possibili obiettivi per costruire una squadra con una presenza italiana più marcata.

Il percorso

Il quotidiano ripercorre la carriera del classe 2004: il settore giovanile dell’Atalanta, il trasferimento al Benfica nel 2020, quindi il Paris Saint-Germain e i prestiti a Braga e Besiktas, prima dell’approdo a Firenze nel febbraio 2025. Un percorso che ha trovato nella Fiorentina un’occasione per crescere e mostrare con continuità le proprie qualità.

Nemmeno sedersi al tavolo

La posizione del club viola, però, appare chiara. Secondo lo stesso quotidiano sportivo, da Firenze negano persino la disponibilità a sedersi al tavolo con la Juventus per discutere di Ndour. La Fiorentina punta a compiere insieme a lui il prossimo salto di qualità, facendo leva sul suo talento e sulle prospettive future.

La volontà della Juve…e quella viola

La stagione servirà anche a misurarne i progressi sul piano della maturità, oltre che del rendimento. Eventuali scenari di mercato dipenderanno poi da opportunità e incastri. Tuttosport conclude: “Per una Juventus più italiana, Ndour non si può assolutamente non considerare”. Ma l’interesse bianconero deve fare i conti con la volontà viola di tenerselo.