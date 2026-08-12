"Ha favorito la Fiorentina", dalle accuse del derby ad oggi: Ecco il primo arbitro stagionale per i viola
L'arbitro Manganiello. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, il primo arbitro stagionale per la Fiorentina.
E' stato designato lui per dirigere il match che i viola giocheranno in Coppa Italia venerdì prossimo contro il Benevento.
Una sola partita
La scorsa stagione ha arbitrato una sola gara dei gigliati, ovvero il derby toscano d'andata contro il Pisa, terminato 0-0.
Le polemiche
Una gara quella ricca di polemiche, alimentate dai nerazzurri che hanno recriminato per il gol annullato a Meister (fallo di mano sul controllo del pallone) e per un rigore non concesso per un mani di Pongracic.
In quest'ultima circostanza Manganiello ha giudicato involontario il tocco e ritenuto congruo il movimento del difensore.
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