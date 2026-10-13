Commisso Grand Marshal al Columbus Day: anche un incontro con Trump alla Casa Bianca - FOTO

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, è stato protagonista della 49ª Columbus Day Parade nel Queens, a New York, partecipando nel ruolo di Grand Marshal. Un riconoscimento che celebra le sue radici italiane e il legame tra Italia e Stati Uniti, accolto con orgoglio anche dal club viola.

Il Grand Marshal è la figura d’onore chiamata a guidare simbolicamente la parata: rappresenta la manifestazione e i valori della comunità che la organizza. Nel caso del Columbus Day, il ruolo rende omaggio alle origini, alla cultura e al contributo degli italoamericani alla società statunitense.

Le celebrazioni hanno portato Commisso anche alla Casa Bianca, dove il 9 ottobre ha incontrato Donald Trump, insieme alla madre e alle altre persone invitate per l’occasione.

Il presidente viola ha espresso così la propria gratitudine: “Rivolgo il mio sincero ringraziamento al presidente degli Stati Uniti per aver invitato mia madre e me alla Casa Bianca per la celebrazione del Columbus Day del 9 ottobre 2026. È stato un grandissimo onore celebrare le nostre radici italoamericane e il legame duraturo tra l’Italia e gli Stati Uniti”.