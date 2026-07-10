Corriere dello Sport-Stadio: la Fiorentina l'ha Atta Grosso

Due pagine per la Fiorentina quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio.

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Apertura per: “La Fiorentina l'ha Atta Grosso”. Sottotitolo: “Blitz di Paratici Con 25 più bonus è il colpo più caro della storia Viola”. Di spalla l'approfondimento: “L'asticella si è alzata”. Di taglio: “Brescianini è la chiave per Thorstvedt”

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Di spalla: “Ho l'ambizione di una Viola competitiva e duratura”. In basso, sul tema stadio: “Giorni decisivi per il Franchi”