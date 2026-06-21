Paulo Sousa ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, in cui ha parlato anche del suo rapporto con l'Italia e il calcio nostrano. Il portoghese, con un passato da giocatore nella Juventus, ha allenato la Fiorentina da 2015 al 2017.

Rapporto con l'Italia

"L’Italia? Il Portogallo è il mio Paese, ma l’Italia è casa. Mi ha aiutato a crescere come calciatore professionista e come persona. Condivido con gli italiani il modo di vivere il calcio e la vita, mi mancano entrambe le cose.

Progetti futuri

Sousa ha poi parlato del proprio futuro come allenatore: “La Juventus è uno dei migliori club al mondo ed ho avuto la fortuna di vincere con loro. Quello che so è che voglio allenare club e squadre che abbiano la stessa mentalità, la stessa ambizione e voglia di vincere titoli”.