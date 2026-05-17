Il confronto tra Paratici e Vanoli c'è stato: adesso il ds viola non può più sbagliare

In Juventus-Fiorentina In palio non ci sono solo punti pesanti per i bianconeri, ma anche la dignità della squadra viola e il futuro del suo tecnico Paolo Vanoli. Secondo il Corriere Fiorentino di oggi la sua posizione resta fragile, sospesa tra conferma e addio, ma il destino potrebbe ancora offrirgli una possibilità inattesa. Una vittoria contro la rivale storica avrebbe infatti un peso enorme: non soltanto per la classifica, ma anche per aumentare i dubbi del ds Fabio Paratici sul da farsi per la panchina viola.

Il confronto con Paratici

Negli ultimi giorni Paratici e Vanoli si sono confrontati per analizzare a fondo una situazione che continua a non convincere. L’obiettivo è chiaro: costruire un futuro diverso e lasciarsi alle spalle un presente che ha deluso ambiente e tifosi.

Riflessioni in corso

Paratici rappresenta ancora un punto di riferimento forte per la società e per la città, ma anche lui sa di non poter permettersi di non sbagliare. Il mercato invernale non ha portato la svolta sperata e ora serve una ripartenza vera, senza decisioni impulsive né rivoluzioni affrettate. Insomma, è ancora tutto da decidere. Prima di pensare alla prossima stagione, però, c’è una priorità: vedere finalmente una Fiorentina capace di giocare con intensità, personalità e continuità per tutti i novanta minuti.