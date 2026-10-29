Chiesa torna in Serie A? La pazza idea dell'Inter: i dettagli

L'Inter sta valutando diverse opzioni per la fascia destra. Finora Andy Diouf è stato un buon rattoppo, ma sembra più un tampone che non una scelta definitiva. Luis Henrique invece ha mercato e forse non ha convinto fino in fondo, quindi a gennaio potrebbe cambiare club. Ecco allora che nei giorni scorsi l'Inter ha chiesto informazioni per l'ex ala della Fiorentina Federico Chiesa, che a gennaio potrebbe lasciare il Liverpool per tornare in Serie A e rilanciarsi dopo un periodo complicato in Inghilterra, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com.

La formula possibile

Per i nerazzurri, l'operazione rappresenterebbe un'occasione interessante soprattutto dal punto di vista economico, con la possibilità di puntare su un giocatore di qualità senza affrontare subito un investimento oneroso. La formula del prestito fino a giugno è una soluzione percorribile, capace di soddisfare le esigenze di entrambe le parti.

Il giocatore vuole sentirsi centrale

Alla base dell'eventuale operazione c'è soprattutto la volontà del giocatore di tornare a sentirsi centrale in un progetto tecnico. Dopo le difficoltà incontrate in Inghilterra, Chiesa ha bisogno di una squadra che gli permetta di giocare con regolarità e di ritrovare quella continuità necessaria per esprimere al meglio le proprie qualità.