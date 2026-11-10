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Un acquisto a suon di milioni per la Fiorentina. La forte concorrenza che ha rischiato di far saltare tutto

Redazione /
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Christ Inao Oulai
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L'acquisto di Christ Inao Oulai dal Trabzonspor chiuso nel corso dell'estate da parte della Fiorentina, è stata sicuramente una delle operazioni di mercato più importanti per i viola. Il centrocampista è stato sicuramente uno dei protagonisti della partita giocata dai viola contro la Juventus

Spesa

Il club gigliato si è aggiudicato il giocatore, mettendo sul piatto 26 milioni di euro (più bonus e percentuale sulla futura rivendita)

Concorrenza

Ma per Oulai, scrive stamani La Nazione, protagonista al Mondiale con la nazionale della Costa d'Avorio, c'era anche una concorrenza forte che puntava a inserirsi tra i viola e il Trabzonspor, rischiando di far lievitare ulteriormente le basi di una operazione già molto costosa o addirittura di farla saltare. 

Concorrenza che però non viene specificata da parte del quotidiano fiorentino.

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