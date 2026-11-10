Un acquisto a suon di milioni per la Fiorentina. La forte concorrenza che ha rischiato di far saltare tutto
L'acquisto di Christ Inao Oulai dal Trabzonspor chiuso nel corso dell'estate da parte della Fiorentina, è stata sicuramente una delle operazioni di mercato più importanti per i viola. Il centrocampista è stato sicuramente uno dei protagonisti della partita giocata dai viola contro la Juventus.
Spesa
Il club gigliato si è aggiudicato il giocatore, mettendo sul piatto 26 milioni di euro (più bonus e percentuale sulla futura rivendita).
Concorrenza
Ma per Oulai, scrive stamani La Nazione, protagonista al Mondiale con la nazionale della Costa d'Avorio, c'era anche una concorrenza forte che puntava a inserirsi tra i viola e il Trabzonspor, rischiando di far lievitare ulteriormente le basi di una operazione già molto costosa o addirittura di farla saltare.
Concorrenza che però non viene specificata da parte del quotidiano fiorentino.