Il fiorentino Cioffi torna ad allenare. Una squadra toscana di Serie B gli affida la panchina

Dopo le esperienze a Verona e ad Udine, Gabriele Cioffi è pronto a tornare in pista. il tecnico fiorentino però è “costretto” a scendere di categoria.

La destinazione

La squadra in questione è la Carrarese, orfana del tecnico Calabro che ha salutato in direzione Padova. La squadra toscana, reduce da un annata conclusa al 12esimo posto dopo aver accarezzato anche il sogno play off, ha deciso di affidarsi allora a Gabriele Cioffi.

Una lunga pausa

Il tecnico fiorentino non allena una squadra da due anni, dall'aprile del 2024, quando l'Udinese lo esonerò per via dei risultati deludenti e per il rischio concreto di retrocessione.