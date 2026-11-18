Un articolo sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Va a toccare una polemica che si è sviluppata nel corso degli ultimi due giorni: “Pisa sulla maglia Fiorentina in difesa:"Ispirata al Duomo", questo il titolo.

La croce e Fibonacci

L'articolo inizia così: “Sulla spalla c’è la croce pisana" e la “spirale aurea richiama gli studi di Fibonacci, un pisano”. Non appena la Fiorentina ha svelato la sua terza maglia (lunedì mattina), sui social si è scatenata l’ironia, coi fiorentini (non poco) infastiditi per i presunti richiami alla storia di Pisa e i pisani, al contrario, divertiti e intenti a prendere in giro gli storici rivali”.