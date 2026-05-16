Il rischio minusvalenza non spaventa la Fiorentina su Piccoli ma tutto verrà affidato al nuovo allenatore

Del reparto offensivo, Roberto Piccoli è forse il giocatore su cui la Fiorentina è più bendisposta, vista la breve reggenza a Firenze e l'esigenza di valorizzare l'investimento. Il club viola però non teme eventuali minusvalenze, qualora si dovesse presentare l'occasione: lo scrive Repubblica.

Sull'attaccante classe 2001 verranno fatte riflessioni soprattutto da parte del nuovo allenatore: la cessione eventuale dovrà essere concordata con la panchina e, come detto, tra gli scenari presi in considerazione c'è anche quello di un prestito con obbligo, a cifre inferiori rispetto a quelle pagate l'estate scorsa.