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Corriere dello Sport-Stadio: Pellegrino ruggisce, l'esultanza, la rabbia e il suo omaggio

Redazione /
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Corriere dello Sport-Stadio
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Sul Corriere dello Sport-Stadio ci sono tre pagine su Fiorentina-Juventus

Pagina 14

L'apertura è su: “La Viola obbliga Lucio alla rimonta”. Sottotitolo: “Woltemade e Bremer replicano ai gol di Pellegrino e Njie. Finale tutto viola”.

Pagina 15

Di spalla troviamo il commento: “Il punto relativo”.   

Pagina 16

Qui leggiamo: “Pelle ruggisce”. Sottotitolo: “L’esultanza  dopo la rete omaggia Bati”. Infine le parole di Vanoli: “Soddisfatto ma pretendo più di così”. 

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