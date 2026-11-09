Corriere dello Sport-Stadio: Pellegrino ruggisce, l'esultanza, la rabbia e il suo omaggio
Sul Corriere dello Sport-Stadio ci sono tre pagine su Fiorentina-Juventus.
Pagina 14
L'apertura è su: “La Viola obbliga Lucio alla rimonta”. Sottotitolo: “Woltemade e Bremer replicano ai gol di Pellegrino e Njie. Finale tutto viola”.
Pagina 15
Di spalla troviamo il commento: “Il punto relativo”.
Pagina 16
Qui leggiamo: “Pelle ruggisce”. Sottotitolo: “L’esultanza dopo la rete omaggia Bati”. Infine le parole di Vanoli: “Soddisfatto ma pretendo più di così”.
💬 Commenti