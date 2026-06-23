Le chiare e precise richieste di Beltrán al suo entourage, che sta cercando di piazzarlo. E la trattativa con il River Plate...

Le richieste di Lucas Beltrán per il futuro al suo entourage sono chiare. L'attaccante argentino di proprietà della Fiorentina rientrerà alla base dopo la stagione in prestito al Valencia e ora è in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.

La situazione

In queste ore si è parlato di un suo possibile ritorno al River Plate, con la Fiorentina che aveva trovato l'accordo totale con gli argentini. Il tutto però, al momento non può andare in porto perché manca il benestare del giocatore al trasferimento. Non una chiusura netta o un rifiuto da parte di Beltrán, che però preferirebbe altre destinazioni.

Le richieste di Beltrán

Come appreso da Fiorentinanews.com, il calciatore argentino, più che voler rimanere a giocare nel calcio europeo, sarebbe ben felice di continuare la sua carriera in Serie A. E' questa la richiesta che il suo entourage sta cercando di soddisfare in queste ore, con i suoi agenti al lavoro per cercare una sistemazione italiana proponendolo a vari (molti) club. Da capire quali saranno i frutti della ricerca, che se non andrà a buon fine allargherà la visuale al mercato europeo. Infine, poi, rimane l'opzione River Plate, che al momento non è una priorità per il ragazzo.