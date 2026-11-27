"Pare che la sveglia sia suonata". Filtra questo dal Viola Park e secondo come scrive il Corriere Fiorentino, che analizza la situazione in casa Fiorentina all'inizio di questo ritiro.

Niente di punitivo

Niente di punitivo, ma la volontà di uscire dal momento di difficoltà tutti insieme. Dopo il confronto avvenuto lunedì sera in cui sia Vanoli che il capitano De Gea hanno spronato la squadra a dare di più, la scelta del ritiro è stata condivisa dal gruppo squadra, oltre che da dirigenti e società.

Un messaggio chiaro

Alla base del discorso dopo Monza il concetto che è passato è che: "Non se ne esce come singoli, ma solo come squadra". Un messaggio rivolto soprattutto ai giocatori di maggiore talento, che adesso sono chiamati a mettere da parte le iniziative individuali e a puntare maggiormente sulla collaborazione.