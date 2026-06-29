L'Italia Under 19 inizia l'europeo con una vittoria: la firma in apertura la mette un obiettivo viola

Buona la prima per l'Italia Under 19, che inizia il suo europeo imponendosi sulla Serbia. In gol per gli Azzurrini un obiettivo della Fiorentina.

La partita

Infatti, ad aprire le marcature ci ha pensato Liberali, su rigore, mentre il raddoppio azzurro è arrivato al 76', grazie all'incursione solitaria di Iddrissou, ragazzo in forza all'Inter. 2-0 il risultato finale, in attesa di Croazia-Ucraina, che chiuderà il girone dell'Italia stasera.

Spettatore viola

L'unico rappresentante della Fiorentina, Vannucchi, non ha giocato: il portiere titolare scelto dal CT Bollini è infatti Pessina, che ha già esordito in Serie A col Bologna.