"Il rendimento di Amatucci non passa inosservato qua in Spagna. Una convocazione meritatissima"

In Spagna, per la seconda stagione consecutiva pur se in squadre diverse, l'ex centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci si sta guadagnando sempre più seguaci. Sulle pagine del quotidiano La Opinion si leggono alcuni elogi per il neo-convocato dall'Italia Under 21.

Sulle prestazioni

“Amatucci si è subito ambientato al Deportivo: si era già fatto notare con il Las Palmas in Segunda División, ma ora è diventato uno dei punti di forza del centrocampo di Antonio Hidalgo (l'allenatore, ndr). Nel primo quarto di stagione è stato uno dei più costanti della squadra, le sue prestazioni non stanno passando inosservate nel calcio spagnolo".

Sulla convocazione

"E non passa inosservato neanche nel suo Paese, perché è stato convocato dalla Nazionale Under 21: le sue prestazioni nel centrocampo biancoazzurro, dove ha dimostrato la sua capacità di avviare azioni, controllare il ritmo della partita e sostenere lo schema di gioco, sono meriti più che sufficienti per esserselo meritato”.