Dodô-Fiorentina, siamo al capolinea? Una cessione da rimpiangere... a metà

La storia tra la Fiorentina e Dodô sembra davvero arrivata al capolinea: le big dell’Europa che conta che gli girano attorno e gli screzi legati al mai arrivato rinnovo di contratto sembrano aver ufficialmente portato il rapporto fra le parti ad un punto di non ritorno. E ogni mossa da ora in poi dovrà essere saggiamente ponderata, quando (e se) si tratterà di cedere il brasiliano.

La maturità fiorentina

18 milioni complessivi di spesa quando arrivò a Firenze, nel luglio del 2022, sotto consiglio di De Zerbi che lo allenò in Ucraina. Classe 1998, ha da allora collezionato 161 presenze in maglia viola, trovando in questo lasso di tempo 3 gol e 13 assist, forse anche pochi vista la sua enorme propensione offensiva che bilancia invece una fase difensiva ‘ballerina’. Quattro stagioni e una permanenza tutto sommato positiva e mai contestata, anzi: spesso lo si è visto in campo coi capelli viola, o vestire uno dei suoi figli interamente col kit della Fiorentina. Altrettanto vero, però, che per un ragazzo di 27 anni (ne farà 28 a novembre), l’interesse di – fra le altre – Roma e Napoli può significare solo una cosa: l’ultimo grande e importante contratto della carriera, salvo imprevisti. E sotto questo punto di vista, non si fa fatica a capire l’appetibilità di una di queste due piazze per Dodô.

I lati positivi

Ma la sua cessione potrebbe non essere un grande dispiacere in casa Fiorentina: in primis, si parla di un cartellino che vale ancora 15 milioni, una minusvalenza veramente trascurabile considerate le quattro stagioni passate in viola. Ma il tema è anche tattico: nel suo 433 al Sassuolo, Grosso ha impiegato per praticamente tutta la stagione un terzino più di spinta sulla sinistra – quando Coulibaly, quando Ulisses Garcia –, ma sulla destra si è sempre posizionato Walukiewicz, che di terzino ha ben poco essendo un centrale prestato alla fascia. Questa asimmetria fa dedurre che, se il terzino sulla sinistra sarà uno tra Gosens e Ruggeri, e quindi due profili di spinta, sulla destra potrebbe invece arrivare un profilo più difensivo.