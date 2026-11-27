Il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, intervistato da TMW, ha fatto il punto della situazione in casa dei neroverdi spiegando che, sul mercato, non sono previste uscite a gennaio. Tema che, fino a pochi mesi fa, riguardava anche la Fiorentina.

Sul mercato in uscita

Partendo dal presunto interesse del Napoli per Sebastiano Esposito, Palmieri ha alzato il tiro: “In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno”.

Porta già chiusa

Blindato, quindi, ogni giocatore di rilievo: tra questi viene alla mente anche Kristian Thorstvedt, a lungo corteggiato dalla Fiorentina in estate (e che aveva anche chiesto la cessione al Sassuolo) prima che la trattativa arrivasse a un brusco stop. Dovesse partire, dunque, non sarà prima dell'estate: c'è però da risolvere la questione del contratto in scadenza.