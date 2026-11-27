Ritorno di fiamma a centrocampo? Idea stroncata sul nascere: "Non faremo partire nessuno"
Il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, intervistato da TMW, ha fatto il punto della situazione in casa dei neroverdi spiegando che, sul mercato, non sono previste uscite a gennaio. Tema che, fino a pochi mesi fa, riguardava anche la Fiorentina.
Sul mercato in uscita
Partendo dal presunto interesse del Napoli per Sebastiano Esposito, Palmieri ha alzato il tiro: “In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno”.
Porta già chiusa
Blindato, quindi, ogni giocatore di rilievo: tra questi viene alla mente anche Kristian Thorstvedt, a lungo corteggiato dalla Fiorentina in estate (e che aveva anche chiesto la cessione al Sassuolo) prima che la trattativa arrivasse a un brusco stop. Dovesse partire, dunque, non sarà prima dell'estate: c'è però da risolvere la questione del contratto in scadenza.