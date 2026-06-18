Sohm-Fiorentina: un nuovo inizio è possibile? Il ’no’ del Bologna, e ora…

Tra i maggiori flop della Fiorentina della passata stagione, Simon Sohm farà presto ritorno in viola dopo il prestito al Bologna. Un’avventura piuttosto opaca, a seguito della quale i felsinei hanno maturato una convinta mancanza di volontà di esercitare il proprio diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo il centrocampista svizzero.

Impatto complicatissimo, poi l’addio

Sohm non è riuscito ad imporsi a Firenze ma ancor prima ad adattarsi ed ambientarsi, come ha rivelato anche in sede di intervista nei mesi passati. 21 presenze con la Fiorentina, 1 rete, 1 assist, l’impressione costante di non riuscire mai a tirare fuori le proprie qualità, mancando di personalità. Sohm ha perso anche il treno nazionale e non è stato convocato dalla Svizzera per il Mondiale attualmente in corso.

A Bologna la musica non cambia

Passato al Bologna, Sohm non ha certamente svoltato la propria annata: 16 presenze, 9 da titolare, nessun grande segnale di miglioramento. Ora il classe 2001, pagato 15 milioni di euro dalla Fiorentina e sotto contratto fino al 30 giugno 2030, tornerà a Firenze. Nel 4-3-3 potrebbe anche avere un’altra occasione con Grosso al timone, ma la concorrenza non manca di certo. Ed ecco perché dopo un’annata da dimenticare la posizione in viola di Sohm sarà totalmente oggetto di valutazione.